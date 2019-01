Zonnepark op de gemeentewerf in Bergen op Zoom is slechts een opwarmertje

Het is een plan waar ze bij de gemeente Bergen op Zoom trots op zijn. Hoewel een zonnepark als dit in West-Brabant niet uniek is, kan dat wel worden gezegd over de weg ernaartoe. In slechts een jaar tijd zijn de plannen gerealiseerd. Eind mei is het zover. Dan start de aanleg van het zonnepark op de Gemeentewerf aan de Blankenweg.