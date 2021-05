Zonnepark brengt provincie en gemeente weer tegenover elkaar bij rechter: ‘Erg teleurstellend’

,,De eerste keer voelde het al vreemd om als overheden tegenover elkaar te staan", zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. Nadat de rechter eind februari de bezwaren van de provincie ongegrond verklaarde en Woensdrecht gelijk gaf, volgde een gesprek met de gedeputeerde. ,,Kort daarna ging de provincie toch in hoger beroep. Dat betreuren wij zeer en dat hebben we ook per brief laten weten.”

Door de voorlopige voorziening die de provincie liet opleggen, kan Woensdrecht nu niet verder met De Agger. Van Agtmaal baalt. ,,We streven allebei duurzame energie na, maar staan straks toch weer in het bankje bij de rechter. Jammer. Terwijl de opstelling van de zonnepanelen en de inpassing in het landschap past bij de eisen uit de Regionale Energie Strategie die de provincie mede heeft opgesteld.”

Energiebehoefte voor 4500 huishoudens

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt in de Zuidpolder, tussen ecologische verbindingszone De Agger en het dorp Woensdrecht, niet ver van café Non Plus Ultra. Daar wil LC Energy op 13 hectare grond zo'n 8 hectare met 40.000 zonnepanelen opstellen, goed voor de jaarlijkse energiebehoefte van zo'n 4500 huishoudens.

Woensdrecht, dat in 2035 energieneutraal wil zijn, ziet het plan wel zitten. De provincie voelt zich echter niet betrokken bij het lokale beleid en bestempelde het gebied als uniek: ‘een van de eerste inpolderingen na Tachtigjarige Oorlog en vrijwel onveranderd sinds 1685, een wonder’.

De rechter oordeelde echter dat er genoeg rekening gehouden is met inpassing in de natuur en dat de provincie geen bezwaar indiende toen Woensdrecht haar zonneparkenbeleid opstelde. Van Agtmaal stelt dat de provincie bij alle thema-avonden was uitgenodigd.

Oude kreekstructuren

Ook het bezwaar tegen aantasting van de oude kreekstructuren wil er bij de wethouder niet in. ,,De locatie waar de zonnepanelen komen is al tientallen jaren landbouwgrond, de oorspronkelijke structuren zijn daar al lang verdwenen. Die kunnen juist hersteld worden, inhakend op de ecologisch verbindingszone. Wij hebben er geen geld voor, maar wel afspraken met de initiatiefnemer.”

Van Agmtaal zegt dat het zonnepark in 2023 gerealiseerd kan zijn. ,,We hopen dat de rechter opnieuw onze motivatie honoreert. Gezien de vorige uitspraak hebben we daar vertrouwen in. Het zou zonde zijn als het anders uitpakt.”

Windmolens bij Dinteloord

Eerder botste de provincie met de gemeente Steenbergen over de bouw van vier hoge windmolens bij Dinteloord. Het lokale bestuur ziet dat niet zitten, Den Bosch wel. De Raad van State moet hierover beslissen.