Zonnepanelen verboden in beschermd stadsgezicht: ‘Begrijp er niets van, beeldkwaliteit is al aangetast’

Vlaamse kappers knippen veel Hollandse koppies: ‘Die grens bestaat alleen op papier’

ESSEN/KAPELLEN - Terwijl de kappers in Nederland dicht moeten blijven, knippen de Vlaamse collega’s de scharen bot. Salons in de grensstreek zitten vol met ‘Ollanders die zonder probleem voor een frisse coupe de grens over tjoepen - áls er plek voor ze is.

9 januari