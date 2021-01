Zonnepanelen plaatsen op daken: ‘Voorkom wildgroei op platteland’

Man verstopt drugs bij 2-jarig kind, wordt gepakt in Halsteren

17 januari HALSTEREN - Een 32-jarige man uit Schiedam is zaterdag in Halsteren aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht drugs te hebben verstopt bij een tweejarig kind dat bij hem in de auto zat. Ook was hij in het bezit van een vals rijbewijs. Dat meldt de politie.