Zonnecentrale op dak Eventum en niet Wittenhorst

HALSTEREN/BERGEN OP ZOOM - De Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB) loopt een jaar vertraging op met de aanleg van een zonnecentrale. De panelen zouden komen op het dak van ontmoetingscentrum De Wittenhorst in Halsteren, maar de gemeente, tevens eigenaar, neemt dat zelf in gebruik. De stichting wijkt nu uit naar het dak van Eventum in Bergen op Zoom.

Particulieren die al hadden ingetekend voor een of meerdere zonnepanelen op het dak van De Wittenhorst kunnen mee overstappen naar Eventum.

Dak deels niet geschikt

De stichting wilde eind vorig jaar de opdracht voor de aanleg van de zonnecentrale verstrekken toen duidelijk werd dat de gemeente een groot deel van het dak zelf nodig had. ,,Dat de gemeente plannen had, wisten we. Maar we dachten dat we samen van het dak gebruik konden maken. Dat bleek niet het geval”, vertelt voorzitter Wim van den Bergh van STEB. Een deel van het dak van De Wittenhorst is gerenoveerd en een deel nog niet. ,,We konden nog terecht op het niet gerenoveerde gedeelte, maar dat bleek uiteindelijk niet geschikt.”

Eventum goed voor 800 panelen

De gemeente geeft toe dat dat pas laat bekend was. ,,Daarom hebben we ook ons best gedaan een nieuw dak te vinden. Dat is gelukt bij het Eventum”, zegt woordvoerder Peter van der Graaf. Op dat dak is capaciteit voor 800 panelen. STEB begint met de aanleg van 316 panelen. Als de belangstelling groot is, wordt dat uitgebreid.

Het project komt tot stand met de postcoderoosregeling. Mensen die wonen in het postcodegebied 4661, 4612, 4613, 4614 en 4664 kunnen inschrijven. De zonnecentrale is vooral bedoeld voor particulieren die zelf geen zonnepanelen kunnen leggen omdat ze in een flat wonen of omdat het dak van hun woning niet geschikt is of omdat iemand bijvoorbeeld binnen het beschermd stadsgezicht woont.

Postcodegebied