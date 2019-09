Zonnebloem in Dinteloord is veertig jaar en viert dat met paardentram

Lange reis

,,Die paardentram is wel heel erg mooi", zegt Piet Kop (85). ,,Vroeger hebben mijn vrouw en ik veel gefietst hier in de polder, maar nu lukt dat niet meer. Het was dan ook hartstikke leuk dat we nu weer alles hebben kunnen zien. Het was ook fijn dat het met die tram was, die is namelijk niet zo vlot. Als we met een bus waren gegaan, was alles zo snel voorbij gegaan, dan hadden we niks kunnen zien. Dit was daarom veel leuker dan een bus!”