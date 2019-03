Zonken, scheuren en rimpels: deze wegen in Woensdrecht zijn er slecht aan toe volgens het Dorpsplatform

Ook De Rijzende is er het laatste jaar niet beter op geworden. Door de aanleg van ondergrondse leidingen zit de weg vol zonken. "We zijn in overleg met de aannemer die de leidingen heeft gelegd en daarom verantwoordelijk is voor het slechte wegdek", antwoordde van Agtmaal. "Dit is een juridisch geval.” Smeijers denkt daar anders over "De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid op de wegen.”



DPW lid Gerard van den Bergh voorspelde dat de Rijzendeweg pas volgend jaar een opknapbeurt krijgt als de Ronde Van Spanje door Woensdrecht trekt en over de Rijzendeweg rijdt. Een verzoek om langs de Rijzendeweg extra lantaarnpalen te plaatsen werd door Van Agtmaal wel ingewilligd.