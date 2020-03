‘Zonder Sterck valt alles uit elkaar’

De BIZ, het fonds waar alle ondernemers financieel aan bijdragen. Een pot met geld om de stad aantrekkelijker te maken. En te promoten. Met het totale aanbod. En als troef de Brabantse Wal. ,,Het jaar van de waarheid.” Zo omschrijven voorzitter Luud van de Ven en secretaris Harry Nieland van ondernemersvereniging Sterck 2020.

Jaar van de waarheid

Opnieuw moet blijken of ondernemers bereid zijn ja te zeggen tegen de BIZ. Zoals ze in 2016 en 2011 deden. ,,Want anders is er niks”, waarschuwt voorzitter Van de Ven heel nuchter. ,,En valt alles uit elkaar.”

Ondernemersvereniging Sterck draait op het geld dat via de BIZ binnenkomt. Een fors bedrag. Want er zijn zo’n 340 ondernemers die elk honderden euro’s per jaar bijdragen. Van de gemeente komt daar nog eens 75.000 euro bovenop.

Overlast zwervers

Quote Nieuwe feestver­lich­ting is hard nodig, anders zit stad in het donker Harry Nieland, Ondernemersvereniging Sterck Geld dat niet alleen voor allerlei activiteiten wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld de Krabbenfoor of het ophangen van vlaggen bij evenementen. ,,Als Sterck zijn we ook een belangvereniging. Als er zoals nu overlast is van zwervers in de binnenstad, melden wij dat bij de gemeente en komt er van die kant actie.” Via straatcoaches, contactpersonen per winkelstraat, blijft het bestuur op de hoogte van wat er speelt.

En zo is Sterck ook bezig om de feestverlichting te vernieuwen. ,,Hard nodig’’, zegt Nieland. ,,Maar je praat wel over een investering van bijna 200.000 euro. Als we het niet doen zit de stad op enig moment in het donker tijdens de feestdagen.” Een scenario dat niemand wil.

Om steun te krijgen voor de nieuwe BIZ, de bedrijveninvesteringszone zoals de naam voluit luidt, is er nu al een werkgroep aan de gang. Daarin zitten de ondernemers zelf. Want bestuur van Sterck vindt dat zij aan zet zijn. ,,Zij bepalen”, klinkt het uit de mond van voorzitter Van de Ven.

Bijdrage gaat omhoog

Die werkgroep gaat op papier zetten waar de BIZ zich in de periode vanaf 2021 vijf jaar lang voor gaat sterk maken. En adviseert ook over de hoogte van de bijdrage per bedrijf.