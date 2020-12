Zonder afspraak naar de coronasnelteststraat: ‘Ik heb nergens last van, maar het is lekker weer om te fietsen’

Hier komt een commer­ciële sneltest­straat: ‘De uitslag krijg je meteen’

3 december OSSENDRECHT - Bij transportbedrijf De Wit aan Putsmolentje in Ossendrecht opent dinsdag 8 december een commerciële corona-teststraat. Initiatiefnemer is Just4Safety dat al teststraten heeft in Tiel, Nijmegen en Vuren. ,,We zochten een plek waar nog niet veel testvoorzieningen zijn”, verklaart Laura de Bruin van Just4Safety.