Zomeractiviteiten voor kinderen in Bergen op Zoom

De gratis workshops worden, afhankelijk van het weer gegeven in de Franse Tuin van Het Markiezenhof of in de Bibliotheek aan de Kortemeestraat in Bergen op Zoom. Gisteren was de Workshop Muziek in de bibliotheek. Twintig kinderen hadden zich aangemeld. Zes bij de groepen 5/6 en veertien bij de groepen 3/4. De workshops waren ontwikkeld door een leesconsulent en een CKB docent.