Zombies nemen Steenbergen over

STEENBERGEN - In de kerk, onder een viaduct en zelfs bij de brandweerkazerne was het afgelopen zaterdag niet veilig. Bijna honderd zombies liepen namelijk door Steenbergen en Welberg, alleen de honderdzeventig deelnemers van de Ghost Town Run konden West-Brabant nog beschermen.

We begonnen bij theaterschool Myra Ceti. Na een korte introductie door onder andere medeorganisator Menno Ooms - waar wordt uitgelegd dat de regio is geïnfecteerd door een zombie-virus en wij wandelaars op zoek moeten naar antivirusingrediënten - springt er opeens een zombie op. Hij strompelt achter de groep van dertig deelnemers aan, grijpend naar de drie linten ('ingrediënten') die iedere loper om zijn of haar middel heeft gebonden. Na wat gegil en gegiechel rennen we naar buiten voor het begin van een ruim uur durende wandeltocht.

Zombies komen in actie

De route is opgedeeld in verschillende doorlaatposten, waar we vaak maar met kleinere groepjes van zes door mogen gaan. Voorbeelden zijn een stuk bos en een garage. Het eerste punt is bij het park aan de Zuidwal waar we een met lint afgezette parcours moeten volgen. De zombies, vaak belicht met bouwlampen, staan eerst nog wat glazig om zich heen te kijken, maar zodra je dichterbij komt komen ze in actie. Ze sissen, ze grauwen, ze sprinten opeens op je af. Hoewel ons werd verteld dat de zombies ons niet mogen aanraken, wil er toch weleens een hand op je arm of bil komen als ze de linten misgrijpen.

Heel eng

Wat toch wel het meest opvalt aan de zombies is hoe goed de vrijwilligers in hun rol blijven zitten. Als je ze probeert te normaliseren door ertegen te praten komt het maar zelden voor dat ze reageren, of ze mompelen alleen 'honger' terug. Vooral de kinderen blijken zeer enthousiast en vooral ook heel eng. Eén jongere zombie die stiekem op zijn telefoon voetbal zit te kijken daargelaten.

Valpartijen