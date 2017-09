Zombies in Steenbergen: voorbereidingen eerste Ghost Town Run in volle gang

Nanda van der Velde is deze vrijdagavond al omringd door zombies. Ze is van Schminksmoeltjes en geeft een korte workshop zombies schminken. ,,Je begint met een basiskleur. In het geval van zombies is dat een lijkkleur.'' Daarna worden de zombies afgewerkt. Met latex of wax leert ze haar cursisten om wonden op de gezichten te maken. ,,En rondom de ogen krijgen de zombies zwarte of blauwe kringen. Alsof ze dood zijn.''