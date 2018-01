Zoenen met een man gaat voor Rico Verhoeven te ver

In het programma praatte hij onder meer over de stroeve relatie die hij met zijn vader had en over het alcoholprobleem van zijn moeder. "Sommige beelden verdwijnen gewoon niet meer van mijn netvlies."

Botte lul

Zoenen met een man

Na zijn kickbokscarrière wil Verhoeven zich richten op een acteercarrière. Hij wil acteurs zoals Sylvester Stallone en Dwayne Johnson achterna. Via Jeroen van Koningsbrugge was hij al gevraagd voor een rol in de politieserie Smeris. Een rol als huurmoordenaar zag Verhoeven aanvankelijk wel zitten. Later bleek dat het om een homoseksuele huurmoordenaar zou gaan en dat hij daarom met een man moest zoenen. "Dat ging echt tegen mijn gevoel in. In mijn sport is dat wel echt een dingetje. Ik heb helemaal niets tegen homoseksuele mannen, maar het voelde niet goed dat zoiets mijn eerste rol zou zijn. Als ik al vijf rollen had gehad, was dat anders."