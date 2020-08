Zoek je verkoeling? Neem dan een duik in de Verborgen Vesting: ‘Het lijkt wel een schatkamer’

BERGEN OP ZOOM - Moet je eens voorstellen. Een ondergrondse galerij van het station in Bergen op Zoom tot aan de Kijk in de Pot. Ruim 2,5 kilometer lang. Zigzaggend door de stad. Waar soldaten doorheen denderden en de vijand beschoten. Waar mijnen tot ontploffing werden gebracht. Vanaf vandaag kun je dat stukje Bergse historie herbeleven in de Verborgen Vesting, de kelder onder Hof van Asselbergs.

Terwijl buiten de kraaien van het dak vallen, probeert stadsgids Riny Gabriëls het metalen luik van de kelder onder de nieuwbouw van het Hof van Asselbergs open te krijgen. Wat hij ook probeert, het lukt niet. Totdat één van de vrijwilligers er even op stampt. Prompt schiet het open. En kijk je langs een zwarte trap de diepte in. Alsof je onderdeel bent van een James Bond film.

Met het luik omhoog, klapt Gabriëls een leuning uit en hebben we toegang tot het ondergrondse van Bergen op Zoom: de Verborgen Vesting. De trap gaat een aantal meter de diepte in. Waar het pikkedonker, maar koel is. Een verademing tijdens deze hittegolf. En daar, tussen oude stukken muur, komt de geschiedenis van de stad pas echt tot leven. ,,Het lijkt wel een schatkamer”, zegt één van de bezoekers.

Loop zelf over de trappen

Welkom in de achttiende eeuw. In de vesting van Menno van Coehoorn. Of beter, in een heek klein stukje van wat ooit zijn meesterwerk was: de vesting Bergen op Zoom. Wat je beneden ziet is een deel van een ondergrondse galerij. Die liep van het centraal station tot aan de Kijk in de Pot. Een gangenstelsel van wel 2,5 kilometer lang. Met schietgaten en kruitkamers. En om de 25 meter deuren die soldaten dicht konden doen bij dreiging.

Quote Het leuke is, je kunt er gewoon doorheen lopen. Net als de soldaten in de zeventien­de eeuw

En het leuke is: je kunt er gewoon doorheen lopen. Net als die soldaten in de zeventiende eeuw. Over de traptreden, die ooit onderdeel waren van torens. Als je goed kijkt zie je zelfs de scharnieren van de deuren nog zitten. Opvallend ook, hoe dik de muren zijn: 80 centimeter. En hoe netjes het metselwerk is. Toch moeten het angstaanjagende momenten zijn geweest, tijdens de Franse belegering van 1747.

Volledig scherm De scharnieren van de deuren zitten er nog in. © Timo van de Kasteele

Plots ontploft een mijn

Plots gaan alle schemerlicht uit en licht een immens scherm op, dat je als een teletijdmachine meeneemt in de wereld van de ondergrondse verdedigingslinie van Bergen op Zoom. Een netwerk aan gangenstelsel, vijf keer groter dan de stad zelf. Als we via de trappen omhoog lopen, ‘ontploft’ er een mijn. Het gaat gepaard met lichteffecten. Niet heel spectaculair, wel leuk bedacht.

De zogeheten fougasse (een mijn avant la lettre) is gevonden bij de bouw van het nieuwe politiekantoor aan de Zuid-Oostsingel. Tegenover het Hof van Asselbergs. Dan vertelt een vrouwenstem verder over de zenuwslopende periode van juli tot en met september 1747. Bergen op Zoom ligt zwaar onder schut en de muren van de vesting brokkelen langzaam af. Het gaat gepaard met schetsen en tekeningen uit die tijd.

Volledig scherm De ondergrondse vesting, compleet met schietgaten. De wanden zijn soms wel 80 centimeter dik. © Timo van de Kasteele

Kleine storing

Wanneer niemand het verwacht gaat het alsnog mis. Op 16 september bestormen de Fransen de stad en vliegen de kogels je om de oren. De soldaten verkrachten de vrouwen en plunderen de stad. Een derde scherm moet oplichten, maar dat gebeurt niet. ,,Gelukkig gebeurt het nu en niet morgen”, zegt Gabriëls. Even later heeft hij de technische dienst aan de lijn en is het probleem verholpen.

Wie een kijkje wil nemen in de Verborgen Vesting kan dat op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 13.30 en 15.00 uur. Vertrek vanaf het centraal station. De rondleiding duurt inclusief wandeling een dik uur. Het maximum aantal bezoekers is vanwege corona begrensd op 13. Kaarten kosten 8 euro, bestellen kan hier.

Volledig scherm Onderdeel van de ondergrondse beleving is een videopresentatie over de vestingwerken. © Timo van de Kasteele