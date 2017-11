Zoek de zeven (of zes) verschillen in de Woensdrechtse politiek

HOOGERHEIDE - Voor het eerst in acht jaar hield de KBO Hoogerheide/Woensdrecht dinsdag nog eens een verkiezingsdebat tussen lokale lijsttrekkers. De vijftig aanwezigen werden wel drie uur ouder, maar of ze er ook veel wijzer van werden...

,,Alsof ik naar zo'n puzzel in de krant kijk: 'Zoek de zeven verschillen'. Spreek je nu eens duidelijk uit", zo poogde Jos Ernst van de WMO Adviesraad, het vuurtje op te poken tussen de zes politieke partijen in de gemeente Woensdrecht. Want uiteraard wil iedereen de beste zorg voor alle ouderen.

Onderscheidend zijn bleek niet mee te vallen in De Kloosterhof te Hoogerheide, waar de lijsttrekkers Thierry de Heer (D66) en Wendy de Koning (PvdA) hun debatdebuut maakten. Ook Ludo Bolders (AKT), Jeffrey van Agtmaal (CDA) en Manus Bolders (VVD) waren present, Lars van der Beek verving ABZ- aanvoerder Hans de Waal. Debatleider Maarten van Eekelen kon de rode kaarten op zak houden.

Rollebollend

,,We moeten ons niet uit elkaar laten spelen", betoogde Van Agtmaal. ,,Het sterke van onze raad is de samenwerking tussen deze zes partijen. Als je ziet hoe ze in Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen soms rollebollend over straat gaan, mogen we er trots op zijn hoe constructief het in Woensdrecht doorgaans loopt."

Budget voor ouderen is er ook genoeg, de vraag is hoe dat zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. De pijnpunten kwamen uit de zaal. Zo vertelde Astrid Vergeer, vrijwilliger voor de Brede Welzijns Instelling in Putte, dat ze naar een cursus over dementie mocht. Dat bleek niet de juiste. ,,Ik zat tussen alleen professionals." Meer basiskennis bij vrijwilligers, luidde haar boodschap. ,,En we moeten ook de partners van dementerenden scholen", vond AKT'er Bolders.

Subsidies

Joop de Krom van de KBO Huijbergen riep op subsidies aan clubs voor seniorleden te verhogen tot het niveau van de jeugdleden. ,,Ouderen komen wel degelijk achterop." Dat er meer jongerenbeleid is, beaamde iedereen. Wel zei Van der Beek open te staan voor een aparte ouderennota. ,,Maar dan wel met inbreng van KBO en Zonnebloem."

Volledig scherm Het KBO-verkiezingsdebat in De Kloosterhof met (vlnr) Ludo Bolders (AKT), Thierry de Heer (D66), Wendy de Koning (PvdA), Lars van der Beek (ABZ), Jeffrey van Agtmaal (CDA) en Manus Bolders (VVD). © Peter De Brie Maar meer geld en beleid betekent niet per definitie betere ouderenzorg, vond VVD-leider Bolders: ,,Het moet vooral effectiever." Een infoloket in elke kern zag hij niet zitten. ,,Als het nodig is, moet er iemand bij mensen thuis komen." Wendy de Koning (PvdA) wel voor een loket in elk dorp, Thierry de Heer (D66) noemde een mobiel loket 'zeker wenselijk'.

Tweedeling tussen oppositie AKT, D66 en PvdA en de coalitie ABZ, CDA en VVD was er ook over de blijversleningen. Daarbij kunnen ouderen lenen van de gemeente om hun huis aan te passen en zo thuis te blijven wonen. De eerste drie willen dat die er sowieso komt, de andere alleen als de behoefte wordt aangetoond.