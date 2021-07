Zo zorgt het waterschap ervoor dat West-Brabant droge voeten houdt

BERGEN OP ZOOM - Water, het kwam met bakken uit de hemel de afgelopen weken. Het noodweer in Duitsland, België en Limburg zorgde voor talloze overstromingen. Huizen en bedrijven liepen onder water, auto's werden op een kolkende rivier door de straten gesleurd. Het water had een allesvernietigende werking. De extreem hoge waterstand van de Maas maakte ook Brabantse gemeenten en waterschappen alert. Al dat water moest uiteindelijk richting zee. Paniek is er nooit geweest stelt Jack Rombouts van waterschap Brabantse Delta. ,,Maar we stonden klaar om in actie te komen als het Volkerak-Zoommeer als waterberging had moeten dienen.”

Zover is het niet gekomen. Waarom niet?

,,Er was geen extreem hoog zeeniveau. De stormvloedkeringen hoefden niet dicht”, legt Rombouts uit. Pas bij de combinatie van een hoog zeeniveau én extreem hoog water bij de rivieren kan Rijkswaterstaat besluiten het Volkerak-Zoommeer in te zetten als waterberging. Bij hoog zeeniveau sluiten de Maeslantkering en Hartelkering (stormvloedkeringen). Als de rivieren tegelijkertijd veel water afvoeren, lopen het Hollandsch Diep en het Haringvliet vol als een badkuip met de kraan open en de stop erin. In dat geval wordt het rivierwater tijdelijk opgeslagen in het Volkerak-Zoommeer. De waterstand in het Hollandsch Diep en Haringvliet daalt dan ongeveer een halve meter.

Wat voor noodvoorzieningen moet het waterschap treffen als het gebeurt?

,,Heel veel. Dan is het alle hens aan dek. We moeten het achterland verdedigen, zorgen dat iedereen droge voeten houdt. De waterberging in het Volkerak-Zoommeer dient vooral om het rivierenland en Zuid-Holland te beschermen. Wij moeten hier extra maatregelen nemen om West-Brabant te behoeden voor wateroverlast. Zo gaat de klep bij de sluis van Bovensas omhoog zodat het water niet de polder in kan stromen. En overal worden pompen ingezet.” Ook de burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom wordt dan gesloten. Ook daar worden pompen ingezet om overtollig water uit bijvoorbeeld de Zoom af te voeren. En voor de Thoolse waterwijk is een keersluis aangelegd in de haven.

Volledig scherm © Rijkswaterstaat

Hoeveel water kan het Volkerak-Zoommeer bergen?

De waterberging kan 200 miljoen kubieke meter rivierwater bergen. Dat is te vergelijken met 80.000 olympische zwembaden van 2500 kubieke meter. Door de waterberging stijgt het waterpeil in het Volkerak Zoommeer 2.30 meter waar het normaal op NAP niveau zit.

Sinds wanneer dient het Volkerak Zoommeer als waterberging?

De inzet is mogelijk sinds 1 januari 2016. Het is een van de ruim dertig maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier waarbij de overheid heeft gekozen voor een andere manier om Nederland te beschermen tegen hoogwater en overstromingen.

Hoe groot is de kans dat het Volkerak Zoommeer ooit als waterberging wordt gebruikt?

,,Niet groot. Maar met de klimaatverandering neemt de kans wel toe", zegt Rombouts. ,,Eens in de zoveel honderd jaar wordt vaak gezegd. Maar vergeet niet, dat kan ook morgen zijn.”

De extreme regenval afgelopen weekeinde in delen van West-Brabant heeft niets te maken met het systeem van waterberging bij het Volkerak-Zoommeer?

,,Nee. Dat zijn twee verschillende zaken. De waterberging is echt bedoeld voor de overstort van het overtollige rivierwater. Dat er wateroverlast ontstaat door de extreme regenval van afgelopen weekeinde, komt omdat de riolering het gewoonweg niet aan kan. Daarom zijn daar ook allerlei projecten voor. We stimuleren dat tegels uit tuinen worden gehaald zodat water de grond in kan zakken en niet in de riolering komt. En we willen zoveel mogelijk gescheiden rioleringen. Het (schone) hemelwater moet niet vermengd worden met het vuile rioolwater. Steeds vaker richten we lokale waterbergingen in, zogeheten wadi's. Dat kunnen bijvoorbeeld plantsoentjes zijn die bij hevige stortbuien, het regenwater kunnen opvangen.”