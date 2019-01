Zo ziet de verbouwing van zwembad De Schelp eruit

Het is een monsterklus. Buiten zie je weinig van operatie 'De Schelp', hooguit wat stoffige bouwvakkers die even een luchtje scheppen. Binnen verloopt de renovatie in sneltreinvaart. Dat moet ook wel. Begin september wil de gemeente het bad weer in gebruik nemen. "Een uitdaging die we graag aangaan", zegt projectleider Ruud Blom van De Kok bouwgroep.



De bouwploeg zit op schema. In een maand tijd is het bad bijna volledig gestript. De tegels in het bad en op de vloeren zijn stuk voor stuk losgebikt. Alle kleedhokjes zijn verdwenen. Alleen de kluisjes staan nog overeind. Waar je normaal uit de glijbaan rolt, rijden nu de shovels af en aan met de laatste restanten tegels. En in het wedstrijdbad kijk je bijna vier meter de diepte in.