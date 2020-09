Zo zien ze er dit jaar uit: de pieten in Bergen op Zoom

Zwembaden zien fors minder bezoekers: ‘Door verplicht reserveren mis je het spontane bezoek’

1 september WEST-BRABANT - Buitenzwembaden in de regio likken de wonden na een door de coronacrisis geteisterd seizoen. Overal vallen de bezoekersaantallen fors lager uit. Toch zijn zwembadmanagers niet geheel ontevreden. ,,Je moet het wel in perspectief blijven zien”, zegt Walter van Krieken van buitenbad de Melanen in Halsteren.