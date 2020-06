Zo zien de financiën in Woensdrecht eruit: ‘Veel onzekerheden voor de komende jaren’

HOOGERHEIDE - Zeker, er zijn onzekerheden, zegt Henk Kielman, de wethouder die in de gemeente Woensdrecht gaat over de financiën. Toch is hij redelijk optimistisch voor de komende vier jaar.

Wethouder Kielman presenteerde maandag de perspectievennota. Dit stuk is zeg maar het kader voor de begroting van de komende vier jaar.

,,Gezien de landelijke trend zien de cijfers er voor Woensdrecht niet slecht uit'', zegt Kielman. Hij somt een aantal cijfers op: zo is er voor dit jaar een klein positief resultaat van 16.000 euro. De wethouder verwacht volgend jaar nog meer over te houden, namelijk 78.000 euro. Ook in 2022 verwacht Kiel een plus (167.000 euro), maar voor het jaar daarna voorziet hij een negatief saldo van bijna 169.000 euro.

Die dip lijkt eenmalig, als de prognoses uitkomen: 2024 laat weer een positief saldo zien van 15.781 euro. Over de hele periode van vier jaar bedraagt het saldo dan 109.483 euro.

Veel onzekerheden

Kielman spreekt van een kleine marge. ,,Voor de komende jaren zijn veel onzekerheden.'' Hij noemt de gevolgen van de coronacrisis en de herijking van de uitkering voor het gemeentefonds en de gevolgen van de stikstofregels. ,,Het gevolg van de stikstofbeperkingen kan zijn dat een aantal bouwplannen niet door kan gaan, gaan waardoor we als gemeente leges mislopen.''

De wethouder denkt echter dat er ook onverwachte meevallers kunnen zijn. Hij noemt hier onder meer de verkoop van grond.

Een andere onzekerheid is de toeristenbelasting. ,,Worden er de komende jaren meer of minder arbeidsmigranten in onze gemeente gehuisvest. En gaan er door de coronacrisis nu meer mensen in eigen land op vakantie waardoor de campings voller zijn dan anders'', somt Kielman op.

Lastenstijging burgers

Een belangrijk onderdeel van het meerjarenperspectief is de beperkte lastenstijging voor de burgers. ,,De onroerendezaakbelasting stijgt alleen met de inflatie en we proberen de afvalverwerking kostendekkend te houden. We vinden het belangrijk dat er geen burgers buiten de boot vallen omdat ze in geldnood komen.''

Samenvattend spreekt Kielman van een 'sober meerjarenperspectief'. ,,We gaan er vanuit dat we de komende jaren onze algemene reserves niet in hoeven te zetten, zodat we blijven beschikken over een goede weerstand, waarmee we financiële tegenvallers op kunnen vangen.''

Woensdag 8 juli buigt de financiële commissie zich over de perspectievennota, in september spreekt de raad zich erover uit.