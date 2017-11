Zo zag het protest tegen kernwapens in 1983 eruit bij het Hek van Woensdrecht

De vlag uit! Wijkhuis De Korenaere Bergen op Zoom blijft open

27 november BERGEN OP ZOOM - ,,Wij steken de vlag uit. Dit is fantastisch.'' Henk Lenting steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. Wijkhuis De Korenaere blijft voorlopig gewoon open. ,,Dit is precies wat we wilden.''