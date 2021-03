Zo voeren deze West-Brabantse kandidaten campagne in lockdown

werk aan de winkel Sport­school­ei­ge­naar Mitchell ziet droom uit handen glippen: '40 procent van leden verloren

5 maart ROOSENDAAL - Waar doorgaans opzwepende muziek over de fitnesstoestellen schalt, is het nu doodstil. Nog steeds mogen de fitnesscentra niet open. In Roosendaal wacht Mitchell Bartels lijdzaam af in zijn Sport & Slankstudio. ,,Dit is taai.”