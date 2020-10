Zo trouw je anno 2020 helemaal coronaproof: 'We wilden niet een derde keer verzetten’

Al toeterend sluit Don Kloosterman achter in de file aan. Zijn auto versierd met slingers, op zijn gezicht een brede glimlach. Hij gaat zijn zoon Tjeerd feliciteren met zijn kersverse vrouw Mandy. Naast hem zit zijn vrouw. ,,We doen nog een rondje, vinden de kleinkinderen leuk.”



Het is geen felicitatiemoment zoals je normaal op een bruiloft ziet. Het is wel een lange rij, maar dan van auto's en fietsen. Tjeerd en Mandy hebben een drive-through georganiseerd, zodat ze toch met alle genodigden kunnen proosten op hun huwelijk. ,,Het is roeien met de riemen die je hebt, maar dit is toch een super oplossing?", reageert Don.