Zo red je reekalfjes of speur je wietkwekers op: ‘Met drones vliegen is echt een vak’

,,Om te oefenen met het uit de lucht schieten van vliegtuigen zijn in de jaren 50 onbemande toestellen ontworpen. Vanwege hun gebrom werden ze ‘drone’ genoemd, het Engels voor dar, een mannetjesbij. In Afghanistan en de Golfoorlog zijn ook drones ingezet, maar wij doen geen executies hoor, alleen civiele toepassingen hoor”, lacht Rob van Nieuwland.

De Rotterdamse ingenieur en dronepionier richtte in maart met techniekdocent François Coppens uit Ossendrecht opleidingsbedrijf UAV+ op. Die afkorting staat voor Unmanned Aerial Vehicle, onbemand luchtvaartuig. En dat is anno 2020 veel meer dan een militair oefendoel.

Camera's en sensoren

,,De eerste Nederlandse drone is in 1955 hier gemaakt door het bedrijf Aviolanda, dat later opging in Fokker”, weet Coppens. ,,Nu kun je er allerlei sensoren onder hangen. Met een sniffer wordt in havens de lucht gemeten om aan te tonen of een vrachtschip illegaal loost. Een boa kan thuiskwekers van wiet opsporen met een thermocamera die tot op 2 graden nauwkeurig meet. Hoef je niet te wachten tot de sneeuw op het dak smelt.”

Volledig scherm Zo spot een drone vanuit de lucht een reekalfje midden in het weiland, lang voordat je het schuilende dier vanaf de grond zou ontdekken. © archieffoto Meer slechts nieuws voor illegale telers: hennepplantjes in een maisveld zijn met een multispectrum-camera feilloos te spotten, waarschuwt Coppens, die ook ter verkenning met boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap op pad.

,,Een boer kan ook zieke planten detecteren, of reekalfjes in een veld dat hij moet maaien”, zegt Van Nieuwland. ,,En denk eens aan crowd management: mensenmassa’s bij een festival, evenement of drukte bij winkels in coronatijd, zoals pas in Rotterdam. Dan heb je geen dure politieheli nodig.”

GP Adrie van der Poel

Bij de wereldbekerveldrit GP Adrie van der Poel in Hoogerheide werd dit jaar met een drone van het ZuidWestHoek College, waar Coppens docent was, gekeken welke ingangen en parkeerplekken het publiek gebruikte.

Volledig scherm Tijdens de wereldbekerveldrit GP Adrie van der Poel in Hoogerheide werd met een drone van het ZuidWestHoek College nuttige informatie verzamelt over de toegangspoorten en parkeerplekken die het publiek gebruikte. © archieffoto Pix4Profs / Joris Knapen

,,Vliegen met drones wordt een beroep. Je kunt er zoveel gegevens mee verzamelen dat er een olievlek van toepassingen komt”, voorspelt Rob Nispeling, voorzitter van het Dutch Drone Centre Aviolanda in Hoogerheide, waar UAV+ huist.

Bouwbedrijven als Heijmans en Volker Wessels, ingenieursbureau Arcadis, installatiespecialist Spie, de brandweer: het zijn koplopers die nu al een eigen drone-afdeling hebben. ,,Die zorgt voor vliegmissies, onderhoud en levert data en advies aan collega’s en klanten”, weet Nispeling.

Ook Rijkswaterstaat is koploper

,,Of neem Rijkswaterstaat dat in 2016 de Merwedebrug over de A27 moest afsluiten voor inspectie. Met een drone kan dat zonder verkeer om te leiden. 98 procent van onze bruggen leent zich daarvoor”, zegt Nispeling. Ook rotte meerpalen ontdekken kan per drone, dan hoeft er geen dieselboot het water op.

In Dubai en China vliegen al dronetaxi’s met passagiers, zonder piloot, weet Van Nieuwland. Goederen afleveren is ook een optie. ,,Postorderbedrijven gaan in ons volle land geen pakketjes bij mensen op de stoep leggen, niet rendabel. Maar in dunbevolkte, afgelegen gebieden in Zweden en Zwitserland met gevaarlijke routes gebeurt het al wel.”

Als economie en files weer groeien, voorspelt Nispeling in Nederland wel droneverkeer tussen distributiecentra: ,,Bedrijven op logistieke hotspots als Roosendaal en Tilburg wisselen binnen vijf jaar automatisch pakketten uit en volgen de levering via laptop of gsm.” Dronedocent Coppens vreest geen files in de lucht. ,,Ruimte zat om met corridors te werken, vaste banen op een bepaalde hoogte. Goede communicatie is dan wel essentieel voor de veiligheid.”

Communicatie met luchtverkeersleiding

Een bedrijf als uAvionix.eu van Rudy Muller uit Huijbergen, dat ook in het Dutch Drone Centre zit, houdt zich al bezig met die communicatie tussen bemande en onbemande vliegtuigen en tussen zulke uav’s en de luchtverkeersleiding. ,,Want je zit ook met civiele en militaire luchtvaart en helikopters van hulpdiensten”, aldus Coppens. ,,Daarom wordt er hard gewerkt aan een alomvattend geautomatiseerd luchtverkeersleidingssysteem.”