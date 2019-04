Zo moet Bergen op Zoom er over tien jaar uitzien (volgens deze Bergenaren)

Families in de wijk

De droom van Bergenaar Frans van den Berg komt langzaam uit. Hij ziet steeds meer jonge gezinnen neerstrijken in Meilust. Stellen met en zonder kinderen. Die in de wijk zijn opgegroeid. Waarvan familie vaak nog in de wijk woont. ,,Dat is de ideale situatie. Grootouders kunnen voor de kinderen zorgen. En voor ouderen is het fijn om familie dichtbij te hebben.”



Die mix van jong en oud is ook waar Leonie Holtzer van droomt. ,,Jong en oud heeft elkaar in de toekomst nodig. Voor ouderen is het fijn als ze zich nog nuttig kunnen maken. Het gaat eenzaamheid tegen." Desiree Rommers ziet wel wat in een woonvorm waarbij studenten en ouderen onder een dak wonen. ,,Avondvrede is daar het voorbeeld van", zegt Brigitte Broij.