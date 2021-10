Zo maak je 18.000 keukenkastjes per week, zien gasten bij Bruynzeel: ‘Eén man komt hier maandag al werken’

,,Per week sturen we 18.000 keukenkasten de hele wereld over", vertelt David Wanrooij aan leerlingen van Curio Procestechniek en baankandidaten. Die vergapen zich aan de talloze panelen die hier worden gezaagd, gelakt en geassembleerd. De 56.000 vierkante meter grote fabriek van DKG in Bergen op Zoom, moederconcern van Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, behoort tot de top-6 van Europa.

,,Heel interessant”, vindt Jay Hamer (17) uit Huijbergen, die na het ZuidWestHoek College voor Curio koos en zich oriënteert op een stage. Net als Ossendrechtenaar Rick Maas (16): ,,Even kijken wat me leuk lijkt en dan kiezen.” Remilio Drenthe (17) uit Steenbergen wil werken in de procestechniek. ,,En Bruynzeel is ook nog direct naast onze school.”

Secure orderpicking belangrijk

Wanrooij legt uit hoe belangrijk secure orderpicking is. ,,De keuze is reuze tegenwoordig. Klanten willen die kleur, zo’n knop, dat scharnier. Zo’n 65 man in twee ploegen zorgen dat alles klopt. In totaal werken er 400 mensen in de fabriek.” Daarnaast verrijst in 2022 een kantoor voor 300 andere medewerkers van de DKG Groep.

,,We zoeken eigenlijk altijd mensen voor productie, verkoop of klantenservice", zegt personeelsadviseur Kim van Veldhuizen. ,,Vooral technici en monteurs zijn lastig te vinden. Maar alle goede handjes zijn welkom. We leiden ook zelf procesoperators op. Sinds corona is de vraag naar keukens sterk gestegen.”

Kijk Binnen Bij Bedrijven

Bruynzeel Keukens doet voor het eerst mee aan Kijk Binnen Bij Bedrijven van netwerkclub Samen in de Regio, die vraag en aanbod koppelt qua banen en stages. ,,Een succes", vindt Van Veldhuizen. ,,Leuk om die jongelui van Curio te spreken, net als die Avans-student bedrijfskunde. Ons uitzendbureau kreeg zeven aanmeldingen voor productiewerk, er volgen drie sollicitaties voor kantoorfuncties. Een Hongaarse sollicitant vond het hier fantastisch en begint maandag al bij de assemblage. Een mooie oogst voor ons.”

