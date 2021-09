Zo leuk is het om samen muziek te maken: harmonie Sint Cecilia werft weer Muziekids

Het Muziekids Project draait al jaren, meldt bestuurslid Ellis van de Watering van Sint Cecilia. ,,Het is altijd leuk om te zien hoe enthousiast kinderen reageren als ze hun zelfgekozen instrument in de klas mogen uitproberen. We geven ook nu weer proeflessen met onze eigen docenten in de groepen 4 en 5 van De Biezenhof, De Rode Schouw en de Toermalijn.”

De workshops zijn bedoeld om de leerlingen een idee te geven van het bespelen van een instrument. ,,Samen spelen is leuk, uitdagend en gezellig", stelt Van de Watering. ,,Voor de ouders van kinderen die er echt mee door willen, houden we nog een infoavond. Het mooiste is als ze later doorstromen naar ons opleidingsorkest of zelfs ons grote orkest.”

Volledig scherm Via het project Muziekids laat harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid uit Halsteren leerlingen van basisscholen kennismaken met het bespelen van een instrument. © Harmonie Sint Cecilia Halsteren Quote We geven leerlingen een idee hoe leuk het is om samen muziek te maken. Het mooiste is als ze later doorstro­men naar ons opleidings­or­kest Ellis van de Watering, bestuurslid Harmonie Sint Cecilia Halsteren

De workshop op 21 september is bij De Biezenhof, ook voor leerlingen van De Rode Schouw. Op 22 september is De Toermalijn aan de beurt. De infoavond op donderdag 7 oktober vindt vanaf 19.00 uur plaats in zaal Tivoli aan de Dorpsstraat 84 . Daar kunnen ouders terecht met vragen over het cursusaanbod.

Arrangement met keuze uit instrumenten

Het startarrangement van Sint Cecilia kost 25 euro per maand, waarvoor leerlingen in kleine groepjes wekelijks 20 minuten les krijgen. De muziekinstrumenten, variërend van klarinet, dwarsfluit en trompet tot hoorn, trommel en bariton, worden door de vereniging uitgeleend aan de deelnemende kinderen, vanaf 8 jaar.

Van de Watering benadrukt dat de coronaregels worden gevolgd. ,,Vorig jaar waren de workshops in afgeslankte vorm, met alleen een kazoo, een soort fluitje. Zo kregen kinderen toch een idee hoe het is om samen muziek te maken. Maar we zijn blij dat het nu weer kan met alle instrumenten.”

Volledig scherm © Harmonie Sint Cecilia Halsteren Email: muziekids@harmoniehalsteren.nl, info: www.muziekids.com.