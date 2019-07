Zo kun jij kennismaken met bierstad Bergen op Zoom

Hier komt een Bergs pop-uprestau­rant waar je ree en gans kunt eten

22 juli BERGEN OP ZOOM - In middeleeuwse sferen dineren op het Ravelijn. Dat is Wild en Wijn op het Ravelijn in november in Bergen op Zoom. De bedenkers van het aspergepaviljoen Restaurant op het Land in Wouw zetten in die maand een pop-uprestaurant neer.