Zo komen deze West-Brabantse molens aan hun geld

In totaal zijn er in West-Brabant 28 werkende molens. ,,Daarvan zijn er 27 korenmolens. In zeker vijftien van die molens wordt nog wekelijks koren gemalen. We hebben één poldermolen die water uit laag gelegen stukken land pompt, namelijk de Zwartenbergse Molen in Etten-Leur”, legt Meesters verder uit. In ons gebied staat ook 15 molens die niet meer functioneel zijn. ,,Deze molens worden voor andere dingen gebruikt, zoals horeca.” Maar ook de molens die wel draaien, vinden extra omzet door hun ruimte te gebruiken voor een restaurant, koffietent of evenementen.