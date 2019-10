Zo kijkt de organisatie terug op de Bergse najaarskermis

‘Gevarieerde kermis’

,,Het was een gevarieerde kermis, die in de vakantie viel. Dat was een hele goede keuze. Hierdoor was het niet alleen in het weekend goed bezocht, maar ook door de weeks.” De kermis stond van 11 tot en met 20 oktober op de Bergse Markt. De keuze voor twee weekenden is bewust, aldus Vale. ,,Als er dan een weekend minder bezoekers zijn in verband met het weer, kun je dat het ander weekend compenseren.”