Zo kan het Tennet-hoogspanningsstation eruitzien: omwonenden voelen zich nog altijd niet gehoord

met video Trein die bus doorboort in Bergen op Zoom is wereld­nieuws, CNN spreekt van ‘dramatic video’

BERGEN OP ZOOM - De beelden van de trein die maandag een bus doorboorde in Bergen op Zoom gaan de wereld over. Onder meer het Amerikaanse CNN, de Duitse nieuwszender n-tv en het Ierse RTÉ berichten over het bizarre ongeval. ‘Train slams through bus in Netherlands’.

14:53