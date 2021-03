Zo kan Bergen op Zoom geld besparen: 84 panden in bezit is te veel van het goede

Bergenaar aangehou­den voor grootste cokevangst ooit in Zeeland

16:12 BERGEN OP ZOOM - Een 33-jarige man uit Bergen op Zoom is maandag aangehouden in verband met het onderzoek naar de volgens de douane grootste cokevangst ooit in Zeeland. Vorig jaar april werd er 4.500 kilo gevonden in de haven van Vlissingen.