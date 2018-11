Zo is het om met dit weer te zwemmen in buitenbad De Melanen in Halsteren

Helma Hagenaars uit Halsteren en Wilma de Kock uit Lepelstraat zijn het daarmee eens. Bijna iedere dag zijn ze allebei te vinden in het zwembad om daar banen te trekken. Voor de tijdelijke sluiting kwam De Kock ook nog twee keer per week bij De Schelp in Bergen op Zoom. "Maar De Melanen is beter", zegt De Kock. “Het is voor ons dichterbij, goedkoper, ik vind het echt een luxe tot en met. Heel tevreden!" Hagenaars: "Voor mij is het reuzeleuk want ik ging toch nooit naar het Bergs bad. Veel te duur, terwijl je hier een pas hebt waarmee je zoveel kunt zwemmen als je wil. En dat het nu ook door de winter kan is goed voor de sociale contacten, ik blijf hier dan ook regelmatig een kopje koffie drinken."