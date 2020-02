Zo groen kan het Ouwe Raedthuysplein worden

HOOGERHEIDE - Een plan om het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide te vergroenen ligt al drie jaar klaar, stelt ontwikkelaar Bernard de Nijs. ,,Maar ondernemers moeten er wel samen in willen investeren.”

Met een brief en een inspreekbeurt riepen enkele jonge ondernemers de gemeente Woensdrecht onlangs op om te kijken of er meer licht en groen mogelijk is op het plein. ,,Dat is mooi qua structuur en bestrating, maar de aankleding blijft grijs en grauw”, betoogde bistrohouder Niels Kuijlen.

In 2017 al plan op tafel

Bouwgroep De Nijs-Soffers, dat het plein en omliggende panden realiseerde, had in 2017 al een ontwerp klaar liggen. ,,Wat mij bezwaart”, zegt Bernard de Nijs, ,,is dat wij toen al rond de tafel zaten met diverse ondernemers. Veelal dezelfde mensen als nu, want er is weinig verloop en geen leegstand. Maar er is niks van gekomen, ze vonden het te lastig.”

De Nijs vindt het onterecht dat de bal bij de gemeente wordt gelegd. ,,Ondernemen betekent zelf initiatief tonen en investeren. Dus niet afwachten, maar samenwerken met ons én met elkaar. Een aantal is niet eens lid van de ondernemersvereniging. Als iedereen alleen naar zijn eigen toko kijkt, gebeurt er niks. We moeten samen die verantwoordelijkheid pakken.”

Bomen en planten

Wat hem betreft staat de deur open om opnieuw te praten over het groenplan dat is ontworpen, met vijftien bakken voor bomen en planten, verspreid over het plein. ,,Die zijn goed verplaatsbaar, zodat de ijsbaan er gewoon kan staan en ook andere activiteiten er geen last van hebben. Dat groen werkt geluiddempend en nodigt ook meer uit om er te gaan kijken.”

Parkeervakken

De suggestie om in plaats van het blok parkeervakken aan de Raadhuisstraat een strook te maken aan één kant van het plein, ziet De Nijs niet zitten. ,,Dan wordt het een racebaan. Toen het plein in het begin open was, spinden ze er zelfs met auto’s op. Dan is de lol er gauw af op de terrassen. Dat moeten we niet toestaan.”

Bedoeld voor snelle boodschappen

De opmerking van Kuijlen dat onder meer bewoners van De Pompier lang parkeren op de plekken die voor winkelend publiek bedoeld zijn, deelt De Nijs. Maar hij kaatst de bal ook terug. ,,Want ik zie ook ondernemers die er zelf een hele dag staan. Terwijl die vakken er zijn voor klanten die snelle boodschappen doen. Hopelijk wordt dat beter nageleefd, anders stoot je elkaar het brood uit de mond.”

