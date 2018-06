Zo gaan de gasloze appartementen in Steenbergen er uitzien

STEENBERGEN - Aan belangstelling geen gebrek tijdens de inloopavond over de toekomstige Stadsboerderij in de Steenbergse wijk Buiten de Veste. Daar moeten 23 luxe en duurzame appartementen komen. De verkoop start na de bouwvak.

Het is dringen geblazen in restaurant De Wallevis in Steenbergen. De appartementen trekken vooral belangstelling van pensionado's die op zoek zijn naar een luxe gelijkvloerse woning.

Gasloos

Het appartementencomplex krijgt de uitstraling van een boerderij, inclusief rieten dak. Kopers hebben de keuze uit tien verschillende woningtypen. Het gebouw krijgt drie verdiepingen en wordt gasloos gebouwd. Zonnepanelen zorgen voor energie. Alle woningen krijgen twee parkeerplaatsen.

De verkoop van de appartementen start na de bouwvak, vertelt ontwikkelaar Tomas van den Berg van bouwbedrijf De Langen van Van den Berg. Samen met MEMO Projectontwikkeling uit Breda is het verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Stadsboerderij. ,,Als 70 procent is verkocht, starten we tweede kwartaal volgend jaar met de bouw", zegt Van den Berg.

Quote Als 70 procent is verkocht, starten we tweede kwartaal volgend jaar met de bouw Tomas van den Berg

Interesse

Steenbergenaar Wil de Jong heeft wel interesse. ,,Jammer dat de informatie zo summier is", zegt hij. ,,We zien alleen schetsen van de verschillende appartementen. Ik had een brochure verwacht." Toch hebben hij en zijn vrouw serieus interesse. ,,Het herenhuis waarin we wonen, vraagt veel onderhoud", zegt Joke. ,,Het aanbod in Steenbergen is mager. En het aandeel 65-plussers hoog."