Zo ervaart het Mollerlyceum de coronaperiode

Michael Koevoets, docent lichamelijke opvoeding

,,De leerlingen zijn blij dat sporten weer mag, ook al is dat voorlopig alleen buiten. We hebben het geluk dat onze sportvelden heel dicht bij de school zijn, dat maakt het makkelijk. Maar als je vier groepen hebt, dan heb je acht kleedkamers nodig, de leerlingen mogen niet met elkaar in contact komen. We hebben al onze lessen aan moeten passen. Je kunt geen voetbalspelletje doen, alleen een bal overtrappen om afstand te houden. En bij volleybal verdelen we het veld in vakjes, waar je niet buiten mag komen. Als buiten sporten door bijvoorbeeld regen niet kan, dan zorgen we voor een sportquiz. Je kunt de leerlingen niet zomaar door school laten lopen.”