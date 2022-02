Zo brengen deze bouwers leve n’in de bouwerij: ‘Hopelijk kunnen we onze wagen volgend jaar tonen’

Nieuwe brandtoren op Kalmthout­se Heide: toeristen en de brandwach­ten zijn er straks blij mee

De bouw van de nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide is gestart. De nieuwe toren is een stuk hoger dan de vorige. Deze moet behalve dat het een nieuwe trekpleister wordt, ook de communicatie tussen de hulpdiensten verbeteren, bij calamiteiten. De brandtoren wordt in een periode van droogte dagelijks bemand door brandwachters.

1 februari