Zó blijft het Brabants dialect bewaard

Vrachtwa­gen heeft vrij spel in Bergen op Zoom

8:35 BERGEN OP ZOOM - Aan de overlast van vrachtwagens op de centrumring in Bergen op Zoom verandert niets. Wethouder Patrick van der Velden is niet van plan extra maatregelen te treffen. Het is volgens hem aan de politie om te controleren. Dat moet tijdens de dagelijkse surveillance, zo is met de politie zo afgesproken, zegt hij.