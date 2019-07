Zo begon de Bergse badmintonvereniging 50 jaar geleden: ‘Shuttles, een net en plakband’

Een prominent lid is de 81-jarige Jan de Kok, die vanaf de oprichting lid is van de club. In 2018 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele werk bij BBV. Hij was trainer-coach bij de jeugd en werft nog steeds sponsoren. De Kok is ook erelid.



BBV is volgens de secretaris een vereniging met weinig pretenties. ,,We spelen wel competitie, maar we zijn meer een vriendenvereniging. We hebben 36 seniorleden en 24 jeugdleden."