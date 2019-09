ZLTO lanceert Zeeuws actieplan voor zoet water

Er zijn grote zorgen over de toekomst. Klimaatverandering is wat betreft de ZLTO geen vraag, maar een feit: de warme en droge zomer van 2018 wordt als voorbeeld genoemd. Neerslagextremen, een stijgende zeespiegel en een hogere gemiddelde jaartemperatuur raken de landbouw direct. Het tweede probleem is het toelaten van zout water dat zoet water verdringt, met name in het Volkerak-Zoommeer. Deze maatregel - bedoeld om blauwalg tegen te gaan - moet worden heroverwogen, stelt de ZLTO. Er is een omslag in denken nodig over regenwater, dat in tijden van overvloedige neerslag niet allemaal moet worden afgevoerd, maar opgeslagen voor droge tijden. Tot slot dreigt gevaar van verdroging, doordat in sommige gebieden zoveel zoet grondwater wordt opgepompt, dat die bron uitgeput dreigt te raken.