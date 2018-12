Zin in kerst? Dit is er dit weekend te doen in Bergen op Zoom en omgeving

weekendoverzichtHet weekend roept! En kerst ook, trouwens. Al is het nog anderhalve week wachten op het kerstfeest, wie nu al helemaal in de kerstsferen zit, kan zijn hart ophalen in de regio. Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

- Bij volkstuinencomplex De Bommesee in Bergen op Zoom is vrijdag 14 december van 16.00 uur tot 20.00 uur een kerstmarkt. Er zijn spelletjes, activiteiten voor kinderen en natuurlijk kraampjes. Muziek is er van de koren Lappe en Gare en Dubbel en Dwars. Verder is er op de Grote Markt het Bergs Winterparadijs en is er de Foodstoet. Je kunt je tegoed doen aan lekkernijen van negentien foodtrucks op de Kaai op vrijdag van 16.00 tot 23.00 uur, op zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur en zondag van 13.00 tot 20.00 uur.

- In de protestantse kerk van Ossendrecht is vrijdag 14 december van 17.00 tot 20.00 uur organiseert het Open Huis Statushouders een kerst-meeting. Een ontmoeting tussen statushouders, de vrijwilligers die hen op weg hebben geholpen en de buurtbewoners. Er is soep, brood, muziek en vooral gezelligheid. Burgemeester Adriaansen schuift ook even aan.

- Wie wel in is voor een flink staaltje kerstliederen, kan vrijdagavond 14 december om 20.00 uur het jaarlijkse kerstconcert in de Hervormde Kerk in Dinteloord bijwonen. De koren Gios, Tavenu, Nederpop aan de Dintel en Ritmisch koor Dinteloord zingen bekende en nieuwe kerstnummers. Tijdens de wisseling van de koren is er samenzang begeleid door harmonie Volharding. Toegang is gratis en na afloop kan men in Het Dorpshuis goede feestdagen toewensen. Wie niet in de gelegenheid is om te komen, kan op via de kerkradio live meeluisteren of op deze website de avond herbeleven.

Ook Huijbergen staat in het teken van kerst. Op zaterdagavond 15 december is er vanaf 21.00 uur een optreden van de amusementsband Cash & Dollars in De Kloek. Op zondagochtend is er om 11.00 uur een kerstconcert van het Huijbergse streekorkest Fravino. Om 13.00 uur begint de kerstmarkt en in de loop van de middag is er de prijsuitreiking van De winkeliersactie van ondernemersvereniging Hover “De Ton van Hover”. Tijdens de kerstmarkt is er een optreden van de Putse zanger Ron van Hoof. Bij alle activiteiten gratis toegang.

- In de St. Martinus kerk in Halsteren is zaterdag 15 december van 10.00 uur tot 16.00 uur een kerstmarkt. De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor het onderhoud van de kerken in Nieuw-Vossemeer en Halsteren. Dus koop je iets, krijg je er gratis een goed gevoel bij.

- Kun je een beetje curlen? Dan kun je ook fluitketelschuiven. Probeer het op de ijsbaan in Hoogerheide, zaterdag 15 december vanaf 19.00 uur.

- Coverband Jeepster speelt op zaterdag 15 december om 20.30 uur met de show Jeepster’s Night of the PromHo-Ho-Ho een thuiswedstrijd in Kruisland. Het optreden is in dorpshuis Siemburg, aansluitend op de jaarlijkse kerststallentocht. De entree bedraagt 7,50 euro aan de deur en 5 euro in de voorverkoop aan de bar van dorpshuis Siemburg.