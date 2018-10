Zilverschoonplein krijgt mix aan huur en koop

Woensd­recht wil inzicht bij streekom­roep ZuidWest

14:56 HOOGERHEIDE - De Woensdrechtse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen meer inzicht in de financiële cijfers en toekomstplannen van streekomroep ZuidWest, voor dat men de portemonnee trekt. Zuidwest, dat programma’s op radio en tv verzorgt over de gemeentes Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht, zit in financiële nood en wil van de drie gemeentes een extra subsidiebijdrage om de zender in de lucht te houden.