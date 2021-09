Zilveren Pijl verschieting op het Ravelijn

De organisatie is in hadden van het Sint Sebastiaan Gilde Bergen op Zoom en Borgvliet. De jaarlijkse handboogverschieting is voor de 27e keer. ,,Het zag er lange tijd naar uit dat het niet door zou gaan. Daarom doen we het dit jaar in afgeslankte vorm”, zegt gildebroeder Michel Romijn.

,,Normaal doen er 8 gilden mee met 50 handboogschutters, dit keer zijn dat er 4 met 30 schutters. Er is dit jaar geen goed doel aangekoppeld. Het openingsschot, dat normaal door de burgemeester of een wethouder wordt verricht, doet dit keer Gildeheer Vicaris pastoor Paul Verbeek omdat zowel de burgemeester als de wethouders niet in de gelegenheid zijn.”

Het evenement vindt zijn oorsprong in het Belgische Gent waar in de middeleeuwen het ‘Groot Schietspel’ werd gehouden. De wedstrijden op Het Ravelijn beginnen om 13.00 uur met voorrondes. Er wordt geschoten op banen van 18 meter.

De beste vier schutters van elk gilde vormen een team dat gaat strijden om de Zilveren Pijl. Het winnend gilde mag de bokaal even in handen houden daarna verdwijnt de zilveren bokaal weer in de kluis. Het winnend gilde krijgt als herinnering een zilveren schildje met jaartal.

De jeugdige deelnemers strijden individueel voor de zilveren penning. Omdat er in het kader van de Open Monumentendagen op Het Ravelijn door SBM ook rondleidingen worden gehouden. Is er voor bezoekers ook een kleine baan uitgezet waar ze voor de fun een keertje mogen schieten. De toegang tot de verschieting, die tot 17.00 uur duurt is gratis. Catering is aanwezig.