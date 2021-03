Zijn drempels in Steenbergen nuttig of geven ze alleen maar overlast?

Janna (12) uit Welberg gaat ervoor zorgen dat Nederland 50 bomen rijker wordt

5 maart WELBERG - Janna Markestein uit Welberg is 12 jaar en druk in de weer. Ze gaat de deuren langs (,,Wilt u een verrassingszakje kopen?”), bakt cupcakes en checkt een paar keer per dag of er nog geld in de spaarpot bij de voordeur is gestopt. Ze zamelt namelijk geld in voor een actie van Zapp Your Planet.