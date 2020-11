Zijn deze slimme brillen de oplossing voor personeelstekort in de zorg in coronatijd?

Het gebruik van smartglasses is voor zorginstelling tanteLouise niet nieuw. Wondverpleegkundigen bijvoorbeeld maken er al langer gebruik van. Als extra deskundigheid gewenst is, kan de verpleegkundige - met de bril op de neus - bijvoorbeeld een dermatoloog via de camera in de bril vanuit het ziekenhuis ‘live’ laten meekijken en direct aanwijzingen geven via de spreekluisterverbinding die ook op de bril aanwezig is. Dat scheelt tijd en een ritje naar het ziekenhuis, wat voor een kwetsbare oudere vaak een zware belasting is.