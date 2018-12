Zijn de kinderen van familie De Bruijn uit Bergen op Zoom de nieuwe Van der Poel of Vos?

BERGEN OP ZOOM - Gestimuleerd door de successen van Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel kiezen steeds meer jongeren voor een racefiets. Ook in West-Brabant is de belangstelling groeiende. Bij de familie De Bruijn in Bergen op Zoom is wielrennen bijna altijd het thema van de dag.

Alle vrije tijd steekt het gezin in wielrennen. Ryan (13), Amy (11) en Toby (7) weten niet beter. Het is allemaal begonnen met de keuze van Ryan die de wielrenfiets van vader Bas zo interessant vond hij voor wielrennen koos. Toen Ryan 8 jaar werd mocht hij wedstrijden gaan fietsen bij de KNWU en keken Amy en Toby achter hekken en linten naar de verrichtingen van hun grote broer. Dat ook zij kozen voor de wielersport was dan ook vanzelfsprekend. Ryan: ,,Het is mijn enige hobby, ik vind het leuker dan voetballen of hockey."

In het voorjaar en in de zomer wordt er elk weekend een wedstrijd gereden en twee keer in de week getraind bij wielervereniging Breda waar ze lid van zijn. Mountainbikewedstrijden rijden ze door het hele land. Dan worden ze om 6 uur wakker gemaakt door vader Bas of moeder Mandy om 2.5 uur later wedstrijden te rijden in Hoogeveen, Oldenzaal of Den Helder.

Amy zegt altijd gemotiveerd te zijn. Ze heeft negen NK medailles en is twee keer Nederlands kampioen geweest op de weg en in het veld. Ook Toby heeft bij het veldrijden al ereplaatsen behaald. Ryan, die ook een mooie erelijst heeft rijdt het liefst veldritten. ,,Ik vind die uitdagender dan op de weg. Mathieu van de Poel is mijn grote voorbeeld." Voor Amy, die genomineerd bij de jaarlijkse sportverkiezingen, is dat Marianne Vos.