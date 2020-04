Zij zette een hulpactie op voor de voedselbank: ‘Niemand moet honger hebben’

INTERVIEW Twintig jaar na massagra­ven weer helpen in Kosovo: ‘Die dankbaar­heid, daar word ik stil van’

5 april WOENSDRECHT - Als jong militair hielp hij in Kosovo honderden oorlogsslachtoffers te identificeren en herbegraven. Twintig jaar na die gruwelen keert Christian Zorge (41), nu uitvaartondernemer in Woensdrecht, met veertien veteranen terug. Om de lokale bevolking te helpen, al is het voor sommigen tevens traumaverwerking. Een verhaal over wreedheid, maar ook dankbaarheid en hoop.