Zij verloren hun Duncan aan een zeer zeldzame ziekte: ‘Het begon met een klein wratje op zijn duim’

Duncan is er nog steeds in huis. Overal foto's en andere herinneringen aan hun drie jaar geleden overleden zoon. Twaalf en een half jaar jong was ie. Net naar 't Rijks in Bergen op Zoom. ,,Zijn school. Dat wist ie meteen." Samen met zijn ouders ging Duncan er kijken. Nog ver voor de open dagen. In alle rust. ,,Omdat ie toen nog haar had. Dat was belangrijk voor hem."



Eind 2017 was het voorbij, voorgoed. Een zeldzame vorm van kanker won het van zijn levenslust. CIC rearranged sarcoma. Duncan is de enige in Nederland die de ziekte tot dusver kreeg. Wereldwijd is er een handjevol lotgenoten. Tot het laatst bleef Duncan geloven in een ontsnapping. In zijn eigen woorden: ,,Ik ben niet bezig met doodgaan, maar met leven."