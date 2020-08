Zij verkochten hun huis aan dj Afrojack

Uitgestor­ven is het niet in Bergen op Zoom, maar de Belgen blijven wel weg

13:58 BERGEN OP ZOOM - Het is rustig op straat in Bergen op Zoom zaterdag. De vele coronabesmettingen lijken een wake-up call te zijn geweest voor de inwoners en mensen uit de regio. De terrassen zijn minder bezet en in de winkelstraten is afstand houden geen probleem.