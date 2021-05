Zij mogen weer open: ‘Het heeft lang genoeg geduurd’

Politie zoekt met hulp van publiek naar dure patserbo­ten van criminelen

14 mei DINTELOORD - De politie wil dure boten van criminelen afpakken en roept daarbij de hulp in van het publiek. Bij de jachthavens in Dintelmond en op het Veerse Meer krijgen vaarrecreanten en andere mensen in de omgeving dit weekeinde de oproep verdachte pleziervaartuigen te melden. Dat gebeurt via hun smartphone, tablet of laptop.