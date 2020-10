Zij leveren altijd alles voor aan boord van een vliegtuig (maar nu even niet)

DINTELOORD - Vlak voordat de coronacrisis losbarst vestigt Michael Lewis Company zich in het nieuwe pand op het AFC Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Precies tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen.

Flesjes water, blikjes frisdrank, kussentjes, rietjes. Het is allemaal netjes geseald en opgestapeld in het pand van het Amerikaanse bedrijf Michael Lewis Company (MLCo) in Dinteloord. Normaal gezien zouden vrachtwagens nu af- en aanrijden om het spul naar vliegvelden te brengen. Maar die industrie ligt al een paar maanden stil.

Optimistisch over toekomst

En dus is het rustig in het gloednieuwe pand op het AFC Nieuw Prinsenland. In februari trok het Amerikaanse bedrijf met veertig mensen erin. Niet lang daarna zorgde het coronavirus voor een wereldwijde crisis. Niet fijn voor een bedrijf dat alle benodigdheden voor aan boord van een vliegtuig levert.

Toch is Europees directeur Rien den Hartog optimistisch over de toekomst van de luchtvaart en hun rol als toeleverancier. Het gaat uiteindelijk goedkomen, er is alleen wat geduld voor nodig, zegt hij. En het moederbedrijf heeft al aangegeven dat de vestiging gewoon openblijft. ,,Ze zijn blij met het pand en wat we doen. Er worden geen banen geschrapt."

'Als we nu op het niveau van 2019 werkten, dan zaten we al aan ons maximum', aldus Rien den Hartog.

Havens

MLCo levert goederen voor vluchten naar Amerika van United Airlines, Delta Airlines en American Airlines. In Amerika zijn er vijfhonderd mensen werkzaam bij het bedrijf. Voorheen had het bedrijf verschillende kleine locaties verspreid in Europa, maar dat is nu allemaal geconcentreerd in Dinteloord. Waarom juist op die plek?

Quote Alles wat je in een vliegtuig ziet, gebruikt of nuttigt, leveren wij. Rien den Hartog Den Hartog plaatst zijn kop koffie tegenover zijn mobieltje: ,,Hier heb je de haven van Antwerpen en daar de haven van Rotterdam." Dinteloord zit daar mooi tussenin. Want hoewel veel met vrachtwagens gebeurt, gaat het bedrijf ook leveren aan Azië en Afrika. Zodra de crisis weer voorbij is. En dan zijn de havens wel erg handig.

Geen zeecontainers vanuit Amerika

Koekjes, nootjes, drinken, koptelefoons. ,,Alles wat je in een vliegtuig ziet, gebruikt of nuttigt, leveren wij", zegt Den Hartog. ,,Voor vliegvelden van Athene tot Helsinki en Faro." Het Amerikaanse MLCo heeft grond in Dinteloord gekocht met de verwachting om direct uit te breiden. ,,Als we nu op het niveau van 2019 werkten, dan zaten we al aan ons maximum", zegt hij.

En dus blijft de grond naast het gebouw vooralsnog braak. Het geeft Den Hartog wel de tijd om andere randzaken op te pakken. Voorheen kwamen goederen uit Amerika naar Europa met een zeecontainer, om vervolgens met een vliegtuig weer terug te keren. ,,We zijn nu bezig met het maken van afspraken met producenten in Nederland. Het is een stuk groener als je niet eerst een zeecontainer naar Europa stuurt."

Leger des Heils

Quote Vroeger zat ik elke maand een week in Amerika. Dat doen we nu allemaal digitaal. Rien den Hartog Den Hartog geeft een rondleiding in het pand. In het magazijn staan stellages van wel vijf verdiepingen hoog. Met trolleys, eten, drinken en pakketjes die reizigers in de businessclass krijgen. Een deel van het voedsel dat afgelopen jaar mee had moeten reizen, begint over de gebruikersdatum te raken. Daarom staat dat nu allemaal klaar om gedoneerd te worden. Een deel aan het Leger des Heils in Nederland, een ander deel gaat naar vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld in Griekenland.

De rest van de etenswaar is nog lang houdbaar en wacht om aan boord gebracht te worden. De indus-trie trekt op termijn wel aan, verwacht Den Hartog. ,,Maar het zal niet meer zo zijn als vroeger. Kijk alleen maar naar ons bedrijf. Vroeger zat ik elke maand een week in Amerika en kwam er elke maand iemand van daaruit deze kant op. Dat doen we nu allemaal via digitale ontmoetingen. Dat zal voor een groot deel wel zo blijven, vermoed ik." Hij voegt er aan toe: ,,Dat is uiteindelijk ook veel beter voor het milieu."

Voedsel dat over de datum raakt, staat klaar om te doneren aan het Leger des Heils en vluchtingenkampen, zoals in Griekenland.